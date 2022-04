cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി പു​തു​താ​യി 76 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്കു​​മെ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ഡ്‌​മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ദ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച സു​ഹാ​റി​ലെ ബൈ​ത്ത് ബ​ഹ്ജ​ത്ത് അ​ൽ അ​ന്ധ​റി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്​ ശൈ​ഖു​മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലെ നി​ർ​​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്കൂ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാ​​​​ന്ദ്ര​ത അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഓ​രോ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലേ​യും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ക മ​സ്ക​ത്ത്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​വി​ടെ പു​തു​താ​യി 19 സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. 17 എ​ണ്ണ​വു​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​​ണ​റേ​റ്റാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന 11, തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ, ദോ​ഫാ​ർ ഒ​മ്പ​ത് വീ​തം, ദാ​ഖി​ല​യ അ​ഞ്ച്, ബു​റൈ​മി ര​ണ്ട്, ദാ​ഹി​റ ഒ​ന്ന്, മു​സ​ന്ദം ര​ണ്ട്, വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഒ​ന്ന്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പു​തു​താ​യി വ​രു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​ല. പു​തി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്ദ്ര​ത​യും സാ​യാ​ഹ്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ഡ്‌​മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ദ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ത്താം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ (2021-2025) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1,56,000 ആ​കു​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​താ​യി പ്ലാ​നി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ സു​ലൈ​മാ​ൻ ബി​ൻ സാ​ഹി​ർ അ​ൽ റു​വൈ​ഷ്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ 300 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, 10ാം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം 251 പു​തി​യ സം​യോ​ജി​ത സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

76 new schools to be set up across the country