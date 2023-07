സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ശക്തമായി നേരിടും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന ആ​രോ​ടും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത കാ​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ചി​ഹ്ന​ത്തി​നൊ​പ്പം കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു ബ്ലോ​ഗ​ർ വി​ഡി​യോ നി​ർ​മി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ബ്ലോ​ഗ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രി​ക്ക​ലും വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യോ, സ​ഹോ​ദ​ര​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ൽ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ, ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

