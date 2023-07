cancel camera_alt ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന​യു​ടെ ബോ​ട്ട് By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖൈ​റാ​നി​ൽ ക്രൂ​യി​സ​ർ ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​രെ മ​റൈ​ൻ റെ​സ്ക്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഖൈ​റാ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​മാ​യി 12 അ​ടി നീ​ള​മു​ള്ള ക്രൂ​യി​സ​ർ ബോ​ട്ടാ​ണ് മു​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സം​ഘം എ​ത്തി ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Two people who were trapped in the boat were rescued