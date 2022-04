cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത്​ സി​റ്റി: ഒ​രു മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ മി​ൽ​ക്ക്​​ ഷെ​യ്​​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രു​ചി​ക്കൂ​ട്ട്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​​ന്‍റെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ക്​​സ്​​ക്ലൂ​സി​വാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രൂ ​ഫ്രൂ​ട്ട്​ എ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ പാ​ൽ ചേ​ർ​ത്ത്​ ബ്ലെ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബ്ലെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യേ വേ​ണ്ടൂ. ഒ​രു മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ മി​ൽ​ക്ക്​​ ഷെ​യ്​​ക്ക്​​ റെ​ഡി. ഇ​ള​നീ​ർ, മു​ന്തി​രി, സ​പ്പോ​ട്ട, ചി​ക്കു, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഫ്ലേ​വ​റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

വ​രു​ന്ന മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ്ലേ​വ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ഒ​രു ലി​റ്റ​ർ അ​ള​വി​ലാ​ണ്​ ട്രൂ ​ഫ്രൂ​ട്ട്​ എ​ന്ന റെ​ഡി മി​ക്​​സ്​ ഉ​ൽ​പ​ന്നം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ ഇ​ത്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട്​ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മി​ൽ​ക്ക്​​ ഷെ​യ്​​ക്ക്​​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഈ ​റ​മ​ദാ​ൻ കാ​ല​ത്ത്​ ഇ​ഫ്​​താ​റി​നാ​യി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മി​ൽ​ക്ക്​ ​​ഷെ​യ്​​ക്ക്​​ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​​ന്ന​ത്​ ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​ണ്. Show Full Article

True Fruit came; You can make a milkshake in less than a minute