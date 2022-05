cancel camera_alt സ​മീ​റ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ, സി.​എം. ഫൈ​സ​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ റ​മ​ദാ​നി​ലെ ഒ​ന്നി​ട​വി​ട്ട ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സി​നെ അ​വ​ലം​ബി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വി​ജ്ഞാ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ സൂ​റ അ​ല്‍ ഖി​യാ​മ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി അ​ൻ​സാ​ർ അ​സ്​​ഹ​രി വി​ഡി​യോ പ്ര​​സ​േ​ൻ​റ​ഷ​ൻ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ക്ലാ​സി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​മീ​റ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ല്‍മാ​ന്‍ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സി.​എം. ഫൈ​സ​ല്‍ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വാ​ഹി​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത് അ​ന്‍സാ​ര്‍ അ​സ്ഹ​രി​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​ത് റാ​ഹി​ദ്, അം​ജ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​ണ്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ത്തും. Show Full Article

News Summary -

The results of the Qur'anic knowledge test have been announced