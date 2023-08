cancel camera_alt ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​നി​ടെ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ ന​ട​പ​ടി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വ​ൺ​വേ ലൈ​നി​ൽ മു​ന്നി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​യാ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ക​യും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

ഇ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​തി​നു​പി​റ​കെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​നും കേ​സെ​ടു​ത്തു.

The driver who drove the vehicle on the sidewalk during the traffic jam. Ministry of Home Affairs.