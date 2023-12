cancel camera_alt പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ൻ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ച ഗ​ൾ​ഫ് അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ​പ​ര​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​ന്ത​രി​ച്ച അ​മീ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ അ​മീ​റി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ രാ​ഷ്ട്ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ക്കാ​ല​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പു​തി​യ അ​മീ​റാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും നേ​രു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

News Summary -

The Cabinet commemorated the contributions; Former Amir's memory will forever remain in political history.