അംബാസഡർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

cancel camera_alt അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ൻ​വ​ർ അ​ൽ ബ​ർ​ജാ​സി​നൊ​പ്പം By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ൻ​വ​ർ അ​ൽ ബ​ർ​ജാ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കു​ടി​യേ​റ്റം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നെ​യും ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. Show Full Article

The Ambassador held discussions with the Under Secretary of the Ministry of Home Affairs