വ്യാജ ബിരുദവുമായി ആറു വർഷം പ്രാക്ടിസ്; ഡോക്ടറെ പിരിച്ചുവിടാൻ കോടതി ഉത്തരവ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ബി​രു​ദം വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച് ആ​റു വ​ർ​ഷം ഡോ​ക്ട​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി വ​നി​ത​യെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 3,00,000 കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ൽ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി 1,50,000 ദീ​നാ​ർ ഇ​വ​ർ ശ​മ്പ​ള​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ബി​രു​ദം നേ​ടി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ച​തി​നും ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. നേ​ര​​ത്തേ, ഇ​തേ കേ​സി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക് ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ഏ​ഴു വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, ഒ​രു അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ച്ചി​ല്ല. പ​ക​രം ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ടി തു​ക പി​ഴ​യാ​യി അ​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. Show Full Article

Six years of practice with a fake degree; Court order to dismiss the doctor