കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി പാ​ക്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ ര​ണ്ടു ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ജ​യ്പു​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ബാ​ബ​ലേ​ശ്വ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ സം​ഗാ​പു​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ച്ചി​ൻ ജം​ഗ​മ​ഷെ​ട്ടി (21), വി​ശാ​ൽ സെ​ലാ​ർ (22) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ത്. മും​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​ണ് ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം വാ​ങ്ങി ഇ​വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു

പ​ച്ച​ക്ക​റി പാ​ക്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജോ​ലി​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 32,000 രൂ​പ ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഏ​ജ​ൻ​സി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, വി​സ, ഫ്ലൈ​റ്റ് ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ, ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ ജോ​ലി​ക്ക് പ​ക​രം ഒ​ട്ട​ക​ത്തെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. പ​റ​ഞ്ഞ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ, അ​വ​ഹേ​ള​ന​ത്തി​നും ശാ​രീ​രി​ക ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും വി​ധേ​യ​രാ​യെ​ന്നും യു​വാ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് ഉ​മേ​ഷ് കൊ​ളാ​ക്കോ​റി​നോ​ട് കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹം ര​മേ​ഷ് ജി​ഗ​ജി​ന​ഗി എം.​പി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു​വാ​ക്ക​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. Show Full Article

Save the two Karnataka natives who were cheated out of jobs in Kuwait