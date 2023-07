cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ​മാ​ർ, ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ന​ഴ്സി​ങ് സ്റ്റാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത് 66,202 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 12,020 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 10,326 ആ​ണ്. 2,549 ദ​ന്ത​ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 2,160 ആ​ണ്. ന​ഴ്‌​സി​ങ് സ്റ്റാ​ഫ് 22,586, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ന്മാ​ർ 12,415 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.

അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ മൊ​ത്തം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ 38 ശ​ത​മാ​നം കു​വൈ​ത്ത് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​ണ്. കു​വൈ​ത്ത് ടെ​ക്‌​നീ​ഷ്യ​ൻ​മാ​ർ 32 ശ​ത​മാ​നം, കു​വൈ​ത്ത് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ 15 ശ​ത​മാ​നം, കു​വൈ​ത്ത് ദ​ന്ത​ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ 15 ശ​ത​മാ​നം, കു​വൈ​ത്ത് ന​ഴ്‌​സി​ങ് സ്റ്റാ​ഫ് നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം, കു​വൈ​ത്ത് ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ൾ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം, മ​റ്റ് സ​ഹാ​യ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തു​കാ​ർ ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. Show Full Article

More than 66000 employees in the Ministry of Health