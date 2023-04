cancel camera_alt വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ലീം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ക​ത്ത് കൈ​മാ​റു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ​ജി​പ്തും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ലീം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ​ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ​സീ​സി​യു​ടെ ക​ത്ത്. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ക​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫോ​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ, പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഒ​സാ​മ ഷാ​ൽ​ടൗ​ട്ട് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ലീ​മി​ന് ക​ത്ത് കൈ​മാ​റി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും സു​ഡാ​നി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ​യും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. Show Full Article

Letter from the Egyptian President to the Minister of Foreign Affairs