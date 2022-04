By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത്​ സി​റ്റി: ഫോ​ബ്​​സ്​ മാ​സി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ലോ​ക​ത്തെ അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ക​ൾ ഇ​ല്ല. 2668 പേ​രു​​ടെ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ്​ മാ​സി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 87 പേ​ർ പു​റ​ത്തു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ 236 പേ​ർ പു​തു​താ​യി ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു.

അ​റ​ബ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 21 പേ​രാ​ണ്​ ബി​ല്യ​ന​യ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 22 പേ​രാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മ​രി​ച്ച ഇ​മ​റാ​ത്തി ബി​സി​ന​സ്​ പ്ര​മു​ഖ​ൻ മ​ജീ​ദ്​ അ​ൽ ഫു​തൈം ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ മ​റ്റു പേ​രു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​റ​ബ്​ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്പ​ന്ന​ൻ ഈ​ജി​പ്​​തി​ലെ ന​സീ​ഫ്​ സ​വി​രി​സ്​ ആ​ണ്. 7.7 ബി​ല്യ​ൻ ഡോ​ള​റാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്‍റെ സ​മ്പാ​ദ്യം. ഈ​ജി​പ്​​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​റു​പേ​രും ല​ബ​നാ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​റു​പേ​രും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചു. ല​ബ​നീ​സ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ജീ​ബ്​ മി​കാ​തി​യു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ താ​ഹ​യും ഇ​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്​​ക്​ ആ​ണ്​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്പ​ന്ന​ൻ. ടെ​സ്​​ല ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ കാ​റി​​ന്‍റെ ഓ​ഹ​രി വി​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ കു​തി​പ്പാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​മ്പ​ന്ന​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​നാ​ക്കി​യ​ത്. 219 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്‍റെ സ​മ്പാ​ദ്യം. ജെ​ഫ്​ ബെ​സോ​സ്​ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ ഇ​റ​ങ്ങി. ആ​മ​സോ​ൺ ഓ​ഹ​രി വി​ല ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തും വ​ൻ തോ​തി​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​തു​മാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം താ​ഴ്​​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

kuwaiti are not on the list of the super rich