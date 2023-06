സുഡാന് കുവൈത്ത് സഹായം തുടരുന്നു; 20 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും രണ്ട് ആംബുലൻസുകളും അയച്ചു

cancel camera_alt സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം മൂ​ലം ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) 16ാമ​ത്തെ വി​മാ​നം സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു.

20 ട​ൺ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ര​ണ്ട് ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘കു​വൈ​ത്ത് ഈ​സ് ബൈ ​യു​വ​ർ സൈ​ഡ്’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സ​ഹാ​യ വി​മാ​നം അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ഡാ​നു​ള്ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യം കാ​മ്പ​യി​ൻ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ സെ​യ്ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ സെ​യ്ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഹെ​ൽ​പ് സു​ഡാ​ൻ’ കാ​മ്പ​യ​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ൽ സെ​യ്ദ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. സൈ​ന്യ​വും അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക സേ​ന​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം, ടെ​ന്റു​ക​ൾ, മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ 150 ട​ൺ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം നേ​ര​ത്തേ കു​വൈ​ത്ത് സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Kuwait continues aid to Sudan; 20 tons of relief materials and two ambulances were dispatched