cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് 2023-ൽ ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മെ​ച്ച​​പ്പെ​ട്ട എ​യ​ർ​ലൈ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നാ​യ സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ് റേ​റ്റി​ങി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം. 54-ാമ​ത് പാ​രീ​സ് എ​യ​ർ ഷോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ലി അ​ൽ ദു​ഖാ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ശ്രാ​ന്ത പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ൽ ദു​ഖാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ് റേ​റ്റി​ങി​ലെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ്ണ​യ പ്ര​ക്രി​യ ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങ​ൽ മു​ത​ൽ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള​വ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ ദു​ഖാ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് സി.​ഇ.​ഒ മെ​യി​ൻ റി​സോ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ് ഈ ​വ​ർ​ഷം 42-ാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ലും സ​മാ​ന മു​ന്നേ​റ്റം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ​യും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ സാ​ധൂ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് റേ​റ്റി​ങ്. 325 എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

Kuwait Airways in 2023 selected the best airline in the world