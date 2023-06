ലബനാനിലെ ആശുപത്രി കെ.ആർ.സി.എസ് സഹായത്താൽ നവീകരിക്കും

cancel camera_alt കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച ല​ബ​നാ​നി​ലെ അ​ൽ മ​ഖാ​സി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ ന​വീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സും അ​ൽ മ​ഖാ​സി​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​റ​ബ് ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഇ​തി​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മ​ഹാ അ​ൽ ബ​ർ​ജാ​സും ആ​ശു​പ​ത്രി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മ​ണ്ടി​യു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പ്ര​സ​വ വാ​ർ​ഡ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ഹാ അ​ൽ ബ​ർ​ജാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പാ​യ സ​ബ്ര​ക്കു സ​മീ​പ​മു​ള്ള അ​ൽ മ​ഖാ​സി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്ര​സ​വ വാ​ർ​ഡി​ൽ.ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ല​ബ​നീ​സി​ന് പു​റ​മെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന സി​റി​യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മ​ണ്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

hospital in Lebanan will be upgraded with the help of KRCS