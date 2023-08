കുവൈത്ത് അമീർ പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ; ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന വാർത്ത തള്ളി അമീരി ദിവാൻ

cancel camera_alt അമീർ ശൈഖ് നവാഫ് അൽ അഹ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കുവൈത്ത് സിറ്റി: അമീർ ശൈഖ് നവാഫ് അൽ അഹ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹിനെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി അമീരി ദിവാൻ.

അമീർ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും നല്ല ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ദിവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അനധികൃത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകൾ പങ്കിടരുതെന്നും, വാർത്തയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാനും അദ്ദേഹം ഉണർത്തി. അമീറിന് എക്കാലവും നല്ല ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നൽകാനും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും അമീരി ദിവാൻ പ്രാർഥിച്ചു. അമീറിനെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന രീതിയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അമീരി ദിവാൻ പ്രതികരിച്ചത്. Show Full Article

News Summary -

Emir of Kuwait is in perfect health condition; Amiri Dewan denied the news that he was admitted to the hospital