cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​വി​ഡ്-19 ഒ​മി​ക്രോ​ൺ വ​ക​ഭേ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​പ​വ​ക​ഭേ​ദ​മാ​യ ആ​ർ​ക്‌​ട​റ​സ്(XBB.1.16) വ്യാ​പ​നം ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്‌ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം. രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ല​വി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സാ​ഹ​ച​ര്യം തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ആ​ർ​ക്‌​ട​റ​സ് കോ​വി​ഡ് വ​ക​ഭേ​ദം ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ർ​ക്‌​ട​റ​സ് ഒ​മി​ക്രോ​ണി​നെ പോ​ലെ​യോ മ​റ്റ് ഉ​പ​വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളെ പോ​ലെ​യോ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ​ക്‌​ട​റ​സ് വ്യാ​പ​നം ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ COVID-19 സാ​ങ്കേ​തി​ക ലീ​ഡ് ഡോ. ​മ​രി​യ വാ​ൻ കെ​ർ​ഖോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.പു​തി​യ വ​ക​ഭേ​ദ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ചി​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഇ​തി​നെ വ​ള​രെ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി എ​ന്ന് ത​രം​തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കി​ന്റെ​യോ ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ​യോ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ക​രി​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ, ബ്രി​ട്ട​ൻ, യു.​എ​സ്, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, കാ​ന​ഡ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​തി​യ വ​ക​ഭേ​ദം 34 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

