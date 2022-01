cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​വൈ​ത്ത്​ സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ദി​ന കോ​വി​ഡ്​ കേ​സ്​ വീ​ണ്ടും സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ്​ ഭേ​ദി​ച്ചു. 5176 പേ​ർ​ക്കു​​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച വൈ​റ​സ്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

ഇ​തു​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ കോ​വി​ഡ്​ ബാ​ധി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം അ​ഞ്ചു​​ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ടു. 5,02,630 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ കോ​വി​ഡ്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച 4337 പേ​ര​ട​ക്കം 4,54,799 പേ​ർ രോ​ഗ​മു​ക്​​തി നേ​ടി. ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടി മ​രി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ കോ​വി​ഡ്​ മ​ര​ണം 2487 ആ​യി. ബാ​ക്കി 45,344 ആ​ണ്​ ആ​ക്​​ടി​വ്​ കോ​വി​ഡ്​ കേ​സു​ക​ൾ. 397 പേ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും 65 പേ​ർ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്നു. 28,910 പേ​ർ​ക്കു​​കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. സൗ​ദി (42,140), ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ (26,990), ഖ​ത്ത​ർ (36,293), യു.​എ.​ഇ (56,651), ഒ​മാ​ൻ (13,552) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ക്​​ടി​വ്​ കോ​വി​ഡ്​ കേ​സു​ക​ൾ. രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത്​ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. Show Full Article

