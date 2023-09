ലിബിയയിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ്; ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി മൂന്നാമത്തെ വിമാനം അയച്ചു

cancel camera_alt കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ലി​ബി​യ​യി​ലേ​ക്ക് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന വി​മാ​നം By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലി​ബി​യ​യി​ൽ ‘ഡാ​നി​യേ​ൽ’ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. കു​വൈ​ത്ത് സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ റി​ലീ​ഫ് ന​ൽ​കി​യ പ​ത്ത് ട​ൺ വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ്യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യം അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. ലി​ബി​യ​യി​ലെ ഡെ​ർ​ണ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ത്ത ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളും നി​ര​വ​ധി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളും സം​ഘ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

ലി​ബി​യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ ടീ​മി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗം കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​മെ​ഷാ​രി അ​ൽ-​ഫാ​ർ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ റി​ലീ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ സി​ദ്ദി​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ വി​മാ​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13നും ​ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പും അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

Cyclone in Libya; A third plane was sent with relief supplies