പുതിയ പ്രസവ ആശുപത്രി നിർമാണം 65 ശതമാനം പൂർത്തിയായി

cancel camera_alt പു​തി​യ പ്ര​സ​വ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​​റേ​റ്റി​ലെ സ​ബാ​ഹ്​ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​സ​വ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ 65 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. 789 കി​ട​ക്ക​ക​ൾ, 460 പേ​ഷ്യ​ന്റ് റൂ​മു​ക​ൾ, മാ​സം തി​ക​യാ​തെ​യു​ള്ള ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 198 തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, 27 ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ൾ, 58 ഡെ​ലി​വ​റി റൂ​മു​ക​ൾ, 74 ഔ​ട്ട്പേ​ഷ്യ​ന്റ് ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

1300 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ത്തി​യി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും. ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​രം പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച ആ​ശു​പ​ത്രി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​വും. 'വി​ഷ​ൻ 2035' പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. കെ​ട്ടി​ട രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍മാ​രു​മാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. 59,781 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ര്‍ ചു​റ്റ​ള​വി​ലാ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​സ​വ ആ​ശു​പ​ത്രി പ​ദ്ധ​തി. ഇ​തി​ല്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കെ​ട്ടി​ട​വും ലെ​ക്ച​ര്‍ ഹാ​ളും വി​ശാ​ല പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 18 നി​ല​ക​ളു​ള്ള​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ടം. 817 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ ചെ​ല​വ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി 2017 ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ്​ പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 2021 ജൂ​ൺ മാ​സ​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡും മ​റ്റു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി വൈ​കി​പ്പി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Construction of the new maternity hospital is 65 per cent complete