cancel camera_alt Representational Image By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ഞ്ചാ​ര​ബോ​ട്ട് മു​ങ്ങി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ര‍ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദോ​ഹ ക​ട​ലി​ൽ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ബോ​ട്ടാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ബോ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും മൂ​ന്നു​പേ​രേ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും സ്വ​ദേ​ശി അ​ഖാ​ബ് നി​മ​ർ അ​ൽ ബ​താ​ലി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ താ​ലി സം​ഭ​വം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ങ്ങ​നെ: ഞാ​നും എ​ന്‍റെ കൂ​ട്ടു​കാ​രും ദോ​ഹ ക​ട​ലി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ദൂ​രെ ക​ട​ലി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​ർ കൈ​വീ​ശി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ര​യി​ലെ​ത്തി നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടു പേ​ർ ജീ​വ​നു​വേ​ണ്ടി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​പോ​ലെ തോ​ന്നി. പെട്ടന്നുതന്നെ ക​ട​ലി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി അ​വ​രെ ര​ണ്ടു പേ​രെ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യം അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലും ബോ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചു. ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​യാ​ളെ കാ​ണാ​താ​യെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഞ​ങ്ങ​ൾ പെട്ടന്നുതന്നെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു, അ​യാ​ൾ 600 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ മ​ര​ത്തി​ൽ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി- അ​ൽ-​ബ​താ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട മൂ​ന്നു പേ​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ബ​താ​ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

A local youth rescued those who were in danger after the boat sank