cancel camera_alt കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് വി​ത​ര​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം തു​ട​രു​ന്ന സു​ഡാ​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്). 190 ട​ൺ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. ഇ​തി​നാ​യി ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൈ​റോ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റു​മാ​യി (ഇ.​ആ​ർ.​സി) ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​തൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹാ​യം സു​ഡാ​നീ​സ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​നും (എ​സ്.​ആ​ർ.​സി), ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​ക്ക് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

നേ​ര​ത്തേ സം​ഘ​ർ​ഷം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​റ​കെ സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് നി​ര​വ​ധി സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. 20ലേ​റെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. Show Full Article

190 tons of medical and food items to be delivered to Sudan