cancel camera_alt Representational Image By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് എ​ത്തു​ക​യും ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കാ​തെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ. താ​മ​സ​ത്തി​നും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​കാ​തെ ദു​രി​ത​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടീം ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സം ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വോ​യ്സ്‌ ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​വീ​ൺ, നി​തി​ൻ, റി​ങ്കു, ഷി​ജി​ൻ, ഷ​ക്കീ​ർ, ഷ​നോ​ജ്, ബ​ബീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ടി​ക്ക​റ്റ്‌ കൈ​മാ​റി.

Voice of Bahrain is a consolation for the native of Kanhangad