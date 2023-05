cancel camera_alt മു​ണ്ടൂ​രി​ൽ മോ​ഷ​ണം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​നാ​മ: വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ല​പി​ടി​ച്ച വ​സ്​​തു​ക്ക​ളും ക​വ​ർ​ന്ന​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. അ​റാ​ദി​ലാ​ണ്​ കേ​സി​നാ​സ്​​പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. രാ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വ​ഴി വീ​ടി​നു​ മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഡോ​ർ തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ലൊ​ന്ന്​ തു​റ​ക്കു​ക​യും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ല​പി​ടി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളും മോ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​ച്ച വി​ഡി​യോ കേ​​​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ മു​ഹ​റ​ഖ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്​​തു. Show Full Article

News Summary -

The person who stole the jewelery and property was arrested