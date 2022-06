പുതിയ മന്ത്രിമാർ ഹമദ് രാജാവിന് മുന്നിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

cancel camera_alt പുതിയ മന്ത്രിമാർ ഹമദ്​ രാജാവിന്​ മുന്നിൽ സത്യപ്രതിജ്​ഞ ചെയ്​തപ്പോൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മനാമ: പുതുതായി നിയമിതരായ മന്ത്രിമാർ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ മുമ്പാകെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സഖീർ പാലസിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്.

പുതിയ മന്ത്രിമാരെ ഹമദ് രാജാവ് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ഏൽപിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്‍റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിടാനും വിവിധ മേഖലകളിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്താനും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യുവത്വത്തിന്‍റെ ശക്തി രാജ്യപുരോഗതിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം പരിഗണന നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഒരു ടീമായിനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായാൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാർ നൽകിയ സേവനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കുകയും അത് കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരണമെന്ന് ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു. Show Full Article

News Summary -

The new ministers were sworn in before King Hamad