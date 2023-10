cancel camera_alt ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ്ണം നേ​ടി​യ മി​നാ​സാ​ൻ ഗോ​ർ, പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രൂ​ടെ ഫ്രീ ​സ്റൈ​ൽ ഗു​സ്തി​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ്ണം നേ​ടി​യ ത​ഴു​ദി​നോ​വ് അ​ഖ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link മ​നാ​മ: പ​ത്തൊ​ൻ​പ​താ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് ചൈ​ന​യി​ലെ ഹാ​ങ്ചോ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ന് ച​തി​ത്ര​നേ​ട്ടം. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മെ​ഡ​ൽ വേ​ട്ട ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ മ​ട​ക്കം. 20 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി ഒ​ൻ​പ​താ​മ​താ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ. 12 സ്വ​ർ​ണ്ണ​വും മൂ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യും അ​ഞ്ച് വെ​ങ്ക​ല​വു​മു​ൾ​പ്പ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ജ​ക്കാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 2018 ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ൽ നേ​ടി​യ പ​ത്തു സ്വ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ നേ​ട്ടം. 382 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ചൈ​ന ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. വി​ൻ​ഫ്രെ​ഡ് യാ​വി, കെ​മി അ​ദി​കോ​യ, ബി​ർ​ഹാ​നു ബാ​ല്യൂ യെ​മാ​ത്വ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സി​ൽ ഇ​ര​ട്ട സ്വ​ർ​ണ്ണം നേ​ടി. 4* 400 മീ​റ്റ​ർ മി​ക്സ​ഡ് റി​ലെ​യി​ലും വ​നി​ത​ക​ളൂ​ടെ 4* 400 മു​റ്റ​ർ റി​ലെ എ​ന്നി​വ​യി​ലും രാ​ജ്യം സ്വ​ർ​ണ്ണ​മ​ണി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.​ഈ ടി​മി​ലും കെ​മി അ​ദി​കോ​യ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മി​നാ​സാ​ൻ ഗോ​ർ, പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രൂ​ടെ ഫ്രീ ​സ്റൈ​ൽ ഗു​സ്തി​യി​ൽ ത​ഴു​ദി​നോ​വ് അ​ഖ്മ​ദ്, വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ മാ​ര​ത്തോ​ണി​ൽ ചൂ​മ്പ യൂ​നി​സ് ചെ​ബി​ച്ചി പോ​ൾ, വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ 10000 മീ​റ്റ​റി​ൽ​വ​യോ​ല ജെ​പൂ​ച്ച എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സ്വ​ർ​ണ്ണം നേ​ടി​യ​ത്.​ ബി​ഗ് ലോ​ട്ട​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹാ​ങ്‌​ഷൗ ഒ​ളി​മ്പി​ക് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ 2,100-ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

Show Full Article

News Summary -

The flag has come down for the Asian Games; Bahrain with a historic victory