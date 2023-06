മരിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കയച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​നാ​മ: ജോ​ലി നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ലോ​ൺ​​ഡ്രി ഷോ​പ്പി​ൽ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സാ​ബു ചെ​ർ​മ​ലി​ന്റെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കാ​നാ​യ​ത്. പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ (33) എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ല​ഖ്നോ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഷോ​പ്പി​ലാ​ണ് ​ഇ​ദ്ദേ​ഹം ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ 2021ൽ ​മ​സ്തി​ഷ്കാ​ഘാ​ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കി​ട​പ്പി​ലാ​യി. ഇ​വ​രെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് എം​ബ​സി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ട്രെ​ച്ച​ർ ടി​ക്ക​റ്റ​ട​ക്കം എ​ടു​ത്ത​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​വ​ർ ആ​​​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് മ​രി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യെ​ങ്കി​യും പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഷോ​പ് പൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഷോ​പ്പി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ ഷോ​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ 2022 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങാ​ൻ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി മു​ഖാ​ന്ത​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നാ​യ​ത്. യു.​പി​യി​ലെ ഉ​ൾ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി വാ​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് അ​ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​പി എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ സെ​ല്ലി​ന്റെ കൂ​ടി സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ചെ​ല​വു​ക​ളെ​ല്ലാം എം​ബ​സി​യാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്.

Show Full Article

News Summary -

The dead body of a native of Uttar Pradesh was sent home