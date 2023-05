പുരസ്കാരത്തുക നിർധന കുടുംബത്തിന് നൽകുമെന്ന് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി; രണ്ടുലക്ഷം രൂപ നൽകി എം.എ. യൂസുഫലി

cancel camera_alt സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി​ക്ക് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജൂ​സ​ർ രൂ​പാ​വാ​ല ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​നാ​മ: വി​ശ്വ​ക​ലാ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി. പി​ന്തു​​ണ​യാ​യി ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ലു​ലു റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജൂ​സ​ർ രൂ​പാ​വാ​ല ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്ക് സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. സൂ​ര്യ സ്റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​ലിം സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നും ലൈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഷെ​യ്ഡ് ഷോ​ക​ളു​ടെ കു​ല​പ​തി​യു​മാ​യ സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി​ക്ക് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വ​ക​ലാ​പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തു​ക കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യി​ൽ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യി​രു​ന്ന ന​ട​രാ​ജ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി എ​ന്ന സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി, ക​ല​യോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശം​മൂ​ലം ക​ന​ത്ത ശ​മ്പ​ള​വും പ​ദ​വി​യു​മു​ള്ള ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പി​ൽ​ക്കാ​ല ജീ​വി​തം ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ല​ക​ൾ​ക്ക് ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം വേ​ദി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ലും ലോ​ക​ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​തി​ലും സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി​യു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഗ​ണ​നീ​യ​മാ​ണ്. Show Full Article

Surya Krishnamurthy said that the prize money will be given to a needy family; M.A. was paid two lakh rupees. Yusufali