cancel camera_alt പ്രതീകാത്മക ചിത്രം By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ലി​ബി​യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ലും മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ലും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​യി ന​മ​സ്​​കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​വി​ധ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ന​മ​സ്​​കാ​ര​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജു​മു​അ ന​മ​സ്​​കാ​ര ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ന​മ​സ്​​കാ​രം. ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ പ​ര​ലോ​ക മോ​ക്ഷ​ത്തി​നും കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​നു​മാ​യി ഇ​മാ​മു​മാ​ർ പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​വേ​ശ്വ​ര​നോ​ട്​ ര​ക്ഷ ​തേ​ടി​യു​ള്ള ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ഹ​മ​ദ്​ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സു​ന്നി-​ജ​അ്​​ഫ​രി ഔ​ഖാ​ഫു​ക​ൾ ഇ​മാ​മു​മാ​ർ​ക്കും ഖ​തീ​ബു​മാ​ർ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Prayer for the victims of the Libya and Morocco tragedies