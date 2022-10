cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം​പാ​ദ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തു ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച. ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1.471 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1.349 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. മൊ​ത്തം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ 71 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്.

ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യ​ത് ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. 213 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ബ്ര​സീ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 188 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 123 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തു. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ അ​സം​സ്കൃ​ത ഇ​രു​മ്പ​യി​രാ​ണ്. 201 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര്, 113 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ അ​ലൂ​മി​നി​യം ഓ​ക്സൈ​ഡ്, 78 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് എ​ൻ​ജി​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തു. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ആ​റു ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് മൂ​ന്നാം​പാ​ദ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 1.240 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 1.174 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റേ​താ​യി​രു​ന്നു ക​യ​റ്റു​മ​തി. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ 260 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ സൗ​ദി അ​​റേ​ബ്യ​യാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക 171 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ​യും യു.​എ.​ഇ 139 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​​ന്റെ​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി. അ​ലൂ​മി​നി​യം, സം​സ്ക​രി​ച്ച ഇ​രു​മ്പ​യി​ര്, അ​ലൂ​മി​നി​യം ക​മ്പി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മൊ​ത്തം പു​ന​ർ​ക​യ​റ്റു​മ​തി ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 177 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​ലെ​ത്തി. Show Full Article

