cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ഇ​റാ​ഖി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​ധി​ക​പേ​രും ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റാ​ഖി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​പോ​യ 10 പേ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​മാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ അ​ധി​ക​പേ​രും സ്​​ത്രീ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​നം​വ​ഴി​യാ​ണ്​ ഇ​വ​രെ ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ൽ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ പാ​ർ​ല​​മെ​ന്‍റം​ഗം ജ​ലീ​ല അ​സ്സ​യ്യി​ദ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​ ഡ്രൈ​വ​റും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​നി ഇ​റാ​ഖി​ലു​ള്ള​ത്. യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​വ​ർ ഇ​റാ​ഖി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

Most of those injured in the accident in Iraq have returned.