മ​നാ​മ: ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ കോ​വി​ഡ് അ​ണു​ബാ​ധ​യു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും 12 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രാ​​ണെ​ന്ന് കോ​വി​ഡ് ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​മ​നാ​ഫ് അ​ൽ ഖ​ഹ്താ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.

ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നും 20നും ​ഇ​ട​യി​ൽ അ​ഞ്ചി​നും 17നും ​ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 46 കു​ട്ടി​ക​ളെ ഒ​മി​ക്രോ​ൺ ബാ​ധി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മി​ക്രോ​ൺ അ​തി​വേ​ഗം പ​ട​രു​ക​യും വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​രി​ൽ അ​ണു​ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നാ​യി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നും 20നും ​ഇ​ട​യി​ൽ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി. അ​വ​രി​ൽ 46 പേ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. 80 ശ​ത​മാ​നം 12 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്. ആ​രെ​യും തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ദി​വ​സം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു - വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 11 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫൈ​സ​ർ-​ബ​യോ​എ​ൻ​ടെ​ക് വാ​ക്‌​സി​നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​വു​ള്ള മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സി​നോ​ഫാ​മി​ന് രാ​ജ്യം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മേ​യി​ൽ, 12 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫൈ​സ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

Most of the children who entered the hospital were not vaccinated