മ​നാ​മ: മ​ല​ർ​വാ​ടി, ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലി​റ്റി​ൽ സ്കോ​ള​ർ വി​ജ്ഞാ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ​ത​ല ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സി​ഞ്ചി​ലെ ഫ്ര​ന്റ്‌​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വെ​ച്ച് അ​ഭി​നേ​ത്രി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ ഇ​ഷി​ക പ്ര​ദീ​പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാം​ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വൈ​ജ്ഞാ​നി​കോ​ന്ന​മ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​റി​വി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ് ലി​റ്റി​ൽ സ്കോ​ള​ർ. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ച​രി​ത്ര​വും ശാ​സ്ത്ര​വും സം​സ്കാ​ര​വു​മെ​ല്ലാ​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​റി​വി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​ന​ട​ത്തി. മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യും മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​വും ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ത്ത് അ​റി​വി​നെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ​യാ​ണ് ലി​റ്റി​ൽ സ്കോ​ള​ർ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക.

മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ https://littlescholar.mediaoneonline.com Media One little Scholar name= littlescholar.mediaoneonline.com എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ Individual Registration എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. Individual Registration ഓ​പ്ഷ​ൻ സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം സ്ക്രീ​നി​ൽ കാ​ണു​ന്ന individual registration formത്തി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ശേ​ഷം register എ​ന്ന ബ​ട്ട​ൺ അ​മ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ Details saved successfully എ​ന്ന മെ​സേ​ജ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫോ​മി​ൽ മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി terms&conditions സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്ത് താ​ഴെ കാ​ണു​ന്ന Register എ​ന്ന ബ​ട്ട​ൺ സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് Congratulations! You have successfully created an account എ​ന്ന മെ​സേ​ജ് സ്ക്രീ​നി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും.

തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഡാ​ഷ്ബോ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നും സെൻറ​ർ സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റ​ർ ഡാ​ഷ്ബോ​ർ​ഡി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മെ​നു​വി​ൽ നി​ന്ന് സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യു​ക. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു സെ​ന്റ​ർ ആ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ഡ്മി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തേ​ണ്ട സെ​ന്റ​റി​നെ കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തോ​ടു കൂ​ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും. പി​ന്നീ​ട് USER ID & PASSWORD ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് LOG IN ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം അ​ത​ത് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹാ​ൾ​ടി​ക്ക​റ്റ്, Sample OMR Sheet, റി​സ​ൽ​ട്ട്, ര​സീ​ത് മു​ത​ലാ​യ​വ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

പ​രീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ല​ർ​വാ​ടി, ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ് വി, ​ലി​റ്റി​ൽ സ്കോ​ള​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ജി, ക​ർ​മ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫാ​റൂ​ഖ് വി.​പി, സ​ജീ​ബ്, സ​ൽ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മ​ല​ർ​വാ​ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നോ​ഷി​ൻ, ത​ഹി​യ്യ ഫാ​റൂ​ഖ്, ഷി​സ ഷാ​ജി, ഷാ​സി​ൽ സ​ജീ​ബ്, ഷാ​ഹി​ദ് സ​ജീ​ബ്, സ​യാ​ൻ, അ​യാ​ൻ, അ​ഫ്ഫാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 33538916, 34078858 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ജി അ​റി​യി​ച്ചു.