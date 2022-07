ഇൻഡിഗോയും വരുന്നു; യാത്രാക്ലേശം തീരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രവാസികൾ

cancel By സിജു ജോർജ്​ Listen to this Article മനാമ: ബഹ്​റൈനിൽനിന്ന്​ ഇന്ത്യയി​ലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക്​ ഇൻഡിഗോ കൂടി സർവിസ്​ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ പ്രവാസികളുടെ യാത്രാ​​ക്ലേശത്തിന്​ ചെറുതായെങ്കിലും പരിഹാരമാകും. തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ അമിതമായി ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കുയർത്തി യാത്രക്കാരെ പിഴിയുന്ന സമീപനം ഈ രംഗത്ത്​ മത്സരം കൂടുന്നതോടെ അവസാനിക്കുമോ എന്നാണ്​ പ്രവാസികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്​.

പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസായ ഇൻഡിഗോ ആഗസ്റ്റ്​ രണ്ടു​ മുതൽ ബഹ്​റൈനിൽനിന്ന്​​ സർവിസ്​ ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം 'ഗൾഫ്​ മാധ്യമം' ചൊവ്വാഴ്ച റി​പ്പോർട്ട്​ ചെയ്തിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ്​ ഒന്നിന്​ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിമാനം ബഹ്​റൈനിൽ എത്തും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്​ ടിക്കറ്റുകൾക്ക്​ ഈടാക്കുന്നത്​ എന്നത്​ പ്രവാസികൾക്ക്​ സന്തോഷം പകരുന്ന വാർത്തയാണ്​. നിലവിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്​, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക്​ ആഗസ്​റ്റിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും 67 ദീനാറാണ്​ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്ക്​. സെപ്​റ്റംബറിൽ 89 ദീനാറാണ്​ ഇപ്പോൾ വെബ്​സൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന നിരക്ക്​. അതേസമയം, ആഗസ്റ്റ്​ ആദ്യ വാരം ഗൾഫ്​ എയർ ​കോഴിക്കോട്ടേക്ക്​ ഈടാക്കുന്നത്​ 154.800 ദീനാറാണ്​. പിന്നീട്​ നിരക്ക്​ 146.800 ദീനാറായി കുറയുന്നുണ്ട്​. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസ്​ 120.40 ദീനാർ, 108.40 ദീനാർ, 97.40 ദീനാർ എന്നിങ്ങനെയാണ്​ ആഗസ്റ്റിലെ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക്​ ഈടാക്കുന്നത്​. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽനിന്ന്​ ബഹ്​റൈനിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ സർവിസുകളും മുംബൈ വിമാനത്താവളം വഴിയായിരിക്കും. മും​ബൈയിൽനിന്ന്​ ഇൻഡിഗോ സർവിസ്​ നടത്തുന്ന ഏത്​ ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിലേക്കും ബഹ്​റൈനിൽനിന്ന്​ ടിക്കറ്റ്​ ബുക്ക്​ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതും യാത്രക്കാർക്ക്​ നേട്ടമാണ്​. മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽനിന്ന്​ വിവിധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളി​ലേക്കുള്ള​ ആഭ്യന്തര വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിനുമുമ്പ്​ നിശ്ചിത സമയം കാത്തിരിക്കണമെന്നതാണ്​ യാത്രക്കാർക്കു​ മുന്നിലെ ഒരു വെല്ലുവിളി. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക്​ എട്ടു​ മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റാണ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ സമയം. കൊച്ചിയിലേക്ക്​ മൂന്നു​ മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റും കോഴിക്കോട്ടേക്ക്​ അഞ്ചു​ മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റും കണ്ണൂരിലേക്ക്​ അഞ്ചു​ മണിക്കൂർ അഞ്ചു​ മിനിറ്റുമാണ്​ കാത്തിരിപ്പ്​ സമയം. ബഹ്​റൈനിൽനിന്ന്​ പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക്​ പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം രാവിലെ 7.20ന്​ മുംബൈയിൽ എത്തും. കണ്ണൂരിൽ ഉച്ചക്ക്​ രണ്ടിനും കോഴിക്കോട്​ ഉച്ചക്ക്​ 2.15നും കൊച്ചിയിൽ ഉച്ചക്ക്​ 12.55നും തിരുവനന്തപുരത്ത്​ വൈകീട്ട്​ 5.45നും എത്തുന്ന വിധമാണ്​ സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ബഹ്​റൈനിൽനിന്ന്​ ഒന്നാം ടെർമിനലിൽ എത്തുന്ന യാത്രക്കാർ രണ്ടാം ടെർമിനലിൽ എത്തിയാണ്​ ആഭ്യന്തര യാത്ര നടത്തേണ്ടത്​. നിലവിൽ ജി.സി.സിയിലെ മറ്റു​ രാജ്യങ്ങൾ വഴി നിരവധി പേർ നാട്ടിലേക്കു​ പോകുന്നുണ്ട്​. അതിനാൽ, മുംബൈ വഴിയുള്ള യാത്രയും പ്രയാസകരമാകില്ലെന്നാണ്​ പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ സർവിസ്​ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ യാത്രാക്ലേശം കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ്​ പ്രവാസികൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്​. കുറഞ്ഞ നിരക്ക്​ തുടരുകയും കൂടുതൽ ലഗേജ്​ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ യാത്രക്കാർക്ക്​ ഗുണമാകുമെന്ന്​ ട്രാവൽ രംഗത്ത്​ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബദറുദ്ദീൻ പൂവാർ പറഞ്ഞു. മുംബൈ എയർപോർട്ടിലെ കാത്തിരിപ്പ്​ സമയം കുറക്കാനും നടപടി വേണമെന്ന്​ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ പരമാവധി രണ്ടു പീസുകളായി 30 കിലോയാണ്​ ചെക്ക്​ ഇൻ ബാഗേജ്​ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ഏഴു​ കിലോ ഹാൻഡ്​ ബാഗേജും കൊണ്ടുപോകാം. നിരവധി യാത്രക്കാർ ഇതിനകം ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൽ നാട്ടിലേക്ക്​ ടിക്കറ്റ്​ ബുക്ക്​ ചെയ്തതായാണ്​ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്​. സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുമെങ്കിലും ടിക്കറ്റ്​ നിരക്ക്​ കുറഞ്ഞുകിട്ടുന്നത്​ വലിയ കാര്യമെന്നാണ്​ യാത്രക്കാരുടെ അഭിപ്രായം. Show Full Article

