cancel camera_alt Representational Image By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: സ​വാ​ള​ക്ക്​ 40 ശ​ത​മാ​നം ക​യ​റ്റു​മ​തി തീ​രു​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി ബ​ഹ്റൈ​നെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​വാ​ള ക​യ​റ്റു​മ​തി തീ​രു​വ 40 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.



ലോ​ക​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​വാ​ള ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ. യു.​എ.​ഇ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, മ​ലേ​ഷ്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​വാ​ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സ​വാ​ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​വാ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ സ്റ്റോ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല യ​മ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത്, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ചൈ​ന തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​വാ​ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ​വാ​ള​കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്​ സ​മ​യം. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ വ​ൻ കൃ​ഷി​നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും സ​വാ​ള​ക്ക്​​ ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ടു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തീ​രു​വ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റു​ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​ പ​ണ​

