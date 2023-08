cancel camera_alt Represetational image By വെബ് ഡെസ്ക് വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ തെ​റ്റാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ​മൊ​ബൈ​ലു​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​ത് മ​നാ​മ: 10,000 ദി​നാ​ർ വി​ല​വ​രു​ന്ന 16 മൊ​ബൈ​ലു​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ അ​റ​ബ്​ പൗ​ര​ന്​ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന്​ മൂ​ന്നാം ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ തെ​റ്റാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ​മൊ​ബൈ​ലു​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ര​ണ്ട്​ ദി​നാ​റും 250 ഫി​ൽ​സും മാ​​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്ര​തി ഇ​തി​നാ​യി ആ​കെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ വ​രാ​ത്ത വി​ധം തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ട്. പ്ര​തി​യി​ൽ നി​ന്നും ഫോ​ണു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Two years imprisonment for an Arab citizen who took over 10,000 dinars 16 phones