മ​നാ​മ: മ​നാ​മ ഇ​ർ​ഷാ​ദു​ൽ മു​സ്‍ലി​മീ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ‘തി​രു​ന​ബി (സ്വ) ​സ്നേ​ഹം, സ​മ​ത്വം, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത’​എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും പ്ര​ചാ​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​ന​ജീ​ബ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. 11 ദി​വ​സ​ത്തെ മൗ​ലീ​ദ് സ​ദ​സ്സ്, 12ന് ​ഗ്രാ​ന്റ് മൗ​ലീ​ദ്, പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ഈ​ദെ മീ​ലാ​ദ്, ദ​ഫ്, ബു​ർ​ദ, ഫ്ല​വ​ർ​ഷോ, സ്കൗ​ട്ട്, അ​ന്ന​ദാ​നം, സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നി​വ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഫ​ക്രു​ദ്ധീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി (ചെ​യ​ർ.), എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് (ജ​ന. ക​ൺ.), ജാ​ഫ​ർ കൊ​യ്യോ​ട്(​ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ.), അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ അ​ൻ​വ​രി (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ.), ഉ​മൈ​ർ വ​ട​ക​ര (ഫു​ഡ്‌ ക​ൺ.), ഹാ​ഫി​ള് ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ (മൗ​ലീ​ദ് പാ​രാ​യ​ണ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കോ​ട് (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​നാ​മ ഇ​ർ​ഷാ​ദു​ൽ മു​സ്‍ലി​മീ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, ഹാ​ഫി​ള് ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഫാ​സി​ൽ വാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

Formation of Meelad Campaign and Launch of Campaign