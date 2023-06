cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സു​ന്നി ഔ​ഖാ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ബി​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഈ​ദ് ഗാ​ഹു​ക​ൾ ഈ ​പ്രാ​വ​ശ്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

ഹൂ​റ ഉ​മ്മു അ​യ്മ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ​ദ്‌​ഗാ​ഹി​ന് പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഉ​മ​ർ ഫൈ​സി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ഉ​മ് അ​ൽ ഹ​സ്സ്വം സ്പോ​ർ​ട്സ്‌ ക്ല​ബ്ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ​ദ് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് സെ​ന്റ​ർ സ​മീ​ർ ഫാ​റൂ​ഖി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. മു​ഹ​റ​ഖ്, ഹി​ദ്ദ്, അ​റാ​ദ് എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ത്ഥം അ​ൽ ഹി​ദാ​യ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഹി​ദ്ദ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഗേ​ൾ​സ് ഹൈ ​സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും ഈ​ദ്‌​ഗാ​ഹു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ​ദ്‌​ഗാ​ഹു​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നും തു​ട​ർ​ന്ന് വ​രു​ന്ന ഈ​ദ് സം​ഗ​മ​ത്തി ന്റെ ​വി​ജ​യ​ത്തി​നു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ടൂ​ർ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റ മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് വി.​പി. (ചെ​യ.), അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ടി.​പി. (വൈ​സ് ചെ​യ.), അ​ബ്ദു സ​ലാം ച​ങ്ങ​രം​ചോ​ല (ക​ൺ.), രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ (ജോ. ​ക​ൺ.), ബി​നു ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീ​ർ (പ്രോ​ഗ്രാം), ഫ​ഖ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ അ​ലി അ​ഹ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി) ദി​ൽ​ഷാ​ദ് മു​ഹ​റ​ഖ് (വോ​ള​ന്റീ​ർ) മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ (ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്), സി.​എം. അ​ബ്ദു ല​ത്വീ​ഫ്, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സ്സൈ​ൻ ഹി​ദ്ദ് (റ​ഫ്ര​ഷ്മെ​ന്റ്), റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, സാ​ദി​ഖ് ബി​ൻ യ​ഹ്‌​യ (മീ​ഡി​യ) ഹ​നീ​ഫ പി.​പി. (റി​സ​പ്ഷ​ൻ) ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ് (ഫി​നാ​ൻ​സ്) ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ർ. എ. ​പാ​ടൂ​ർ, നി​സാ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട്), ന​ഫ്സി​ൻ (ഐ.​ടി) സ​മീ​ർ അ​ലി റി​ഫ, സ​യ്യി​ദ് ഷ​ബീ​ർ (ട്രാ​ഫി​ക്), ഷം​സീ​ർ ഒ.​വി. (വെ​ന്യൂ അ​റേ​ഞ്ച്മെ​ന്റ്സ്). Show Full Article

News Summary -

Eid gahs will be organized under the leadership of Bahrain Sunni Auqaf