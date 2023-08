cancel By അഡ്വ. വി.കെ തോമസ് ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഓരോ വിദേശ തൊഴിലാളിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല വഞ്ചനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ അകപ്പെടുന്നത്. അടിസ്​ഥാനപരമായി തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച പംക്തിയാണിത്. പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പംക്തിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന വിലാസത്തിലോ 39203865 വാട്​സാപ്​ നമ്പറിലോ സംശയങ്ങൾ അയക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബ​ഹ്​​റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം. ? എ​ന്റെ വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​രു മാ​സം കൂ​ടെ ഉ​ണ്ട്. എ​നി​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ട​മ​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം ഇ​ല്ല. മ​റ്റൊ​രു തൊ​ഴി​ലി​നു വേ​ണ്ടി ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തൊ​ഴി​ൽ​ക്ക​രാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു ശേ​ഷം മ​തി എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ൽ​ക്ക​രാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ എ​നി​ക്ക് എ​ത്ര​കാ​ലം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ തു​ട​രാം. ഓ​പ​ൺ മൊ​ബി​ലി​റ്റി എ​ടു​ത്താ​ൽ എ​നി​ക്ക് അ​ധി​കം കാ​ലം ഇ​വി​ടെ തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ- ഷാ • താ​ങ്ക​ളു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ​വി​സ റ​ദ്ദു​ചെ​യ്തു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ ഇ​വി​ടെ 30 ദി​വ​സം താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ആ ​സ​മ​യം വേ​റെ തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ത​ന്നെ താ​ങ്ക​ളു​ടെ പു​തി​യ വി​സ അ​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. തൊ​ഴി​ൽ വി​സ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ മൊ​ബി​ലി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. 30 ദി​വ​സം ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ വേ​റെ വി​സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ താ​ങ്ക​ൾ തി​രി​കെ പോ​ക​ണം. എ​ന്നി​ട്ട് പു​തി​യ വി​സ​യും ജോ​ലി​യും ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ തി​രി​കെ വ​ര​ണം. വി​സ ഇ​ല്ലാ​തെ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. അ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ?ഒ​രു വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന് (GOSI) ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തെ​ല്ലാ​മാ​ണ്- ​​ര​മേ​ശ് • a. തൊ​ഴി​ലി​ന് പോ​കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചി​കി​ത്സാ​സ​മ​യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ശ​മ്പ​ളം. b. ചി​കി​ത്സ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ്. c. അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​നു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം. മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ശ്ചി​ത തു​ക​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. d. ഡെ​ത്ത് ഗ്രാ​ന്റ് ആ​യി ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം e. മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വ്. ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​റ് മാ​സം ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​തെ​ല്ലാം ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഗോ​സി​യു​ടെ നി​ശ്ചി​ത ഫോ​റ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

Can apply for a new visa after the employment contract expires