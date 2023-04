cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: റ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​ന പ​ത്ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വി​​ശ്വാ​സി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക കാ​ര്യ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ 30 പ​ള്ളി​ക​ൾ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​രാ​ധ​ന​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​കം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ അ​ഖ്​​സ​യി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റു​ക​യും ആ​രാ​ധ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്​​ത സം​ഭ​വ​ത്തെ യോ​ഗം ശ​ക്​​ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. വി​ശു​ദ്ധ മാ​സ​മാ​യ റ​മ​ദാ​നി​ൽ മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ത്ര​ത ലം​ഘി​ക്കു​ക​യും നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ഒ​രു​നി​ല​ക്കും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ്. മ​ത​ശാ​സ​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​റു​തി​യു​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഫ​ല​സ്​​തീ​നി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 27ാമ​ത്​ ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​റ്​ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഏ​പ്രി​ൽ 17 ത​റാ​വീ​ഹ്​ ന​മ​സ്​​കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ഹ്​​മ​ദ്​ അ​ൽ ഫാ​തി​ഹ്​ ഗ്രാ​ൻ​റ്​ മോ​സ്​​കി​ലാ​ണ്​ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട്​ മ​ത്സ​ര​വും സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കു​ക. വി​വി​ധ ​​പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ്രേ​ര​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ത്സ​രം കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. Show Full Article

