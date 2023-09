cancel camera_alt ലി​ബി​യ​യി​ലെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഇ​ര​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ഹാ​യം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​യ​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: 11,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന​പ​ഹ​രി​ച്ച ലി​ബി​യ​യി​ലെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 10 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​ഹാ​യം അ​യ​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ​ണം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, പാ​ർ​പ്പി​ട​ത്തി​നു​ള്ള സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 40 ട​ൺ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​യ​ച്ച​ത്. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​പ്ര​കാ​രം റോ​യ​ൽ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നാ​ണ് സ​ഹാ​യം ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലി​ബി​യ​യി​ലേ​ക്കു പോ​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ലി​ബി​യ​യി​ൽ ഡാ​നി​യ​ൽ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ൽ 11,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും 10,100 പേ​രെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി 170 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. 40,000 പേ​രെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ന്റെ പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ​പ്ര​കാ​രം യു.​എ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ടെ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​പ്പോ​ഴും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ വ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദ​രി​ദ്ര​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന രാ​ജാ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ അ​സ്സ​യ്യി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ‌.​എ​ച്ച്‌.​എ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ദ്‌​നാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ത്താ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​ഡു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. ലി​ബി​യ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് അ​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Bahrain gave financial help For the victims of Libya