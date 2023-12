cancel By റ​ഊ​ഫ് ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന Whatsapp

link മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ സ​മീ​റ റ​ഷീ​ദ്. പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി സ​മീ​റ റ​ഷീ​ദ് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ച​ത്. ചെ​റി​യാ​ത്ത് ഹ​സ്സ​ൻ​കു​ഞ്ഞി​ന്റെ​യും കു​ഞ്ഞു​മു​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ക​ളാ​യ സ​മീ​റ ക​ഴി​ഞ്ഞ 23 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് പാ​റ​ക്കാ​ട്ടു ത​യ്യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഷീ​ദ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ സ​ഫാ​രി പെ​ർ​ഫ്യൂം ഷോ​പ്പ് ഉ​ട​മ​യാ​ണ്. കു​ടും​ബ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്രോ​ജ​ക്ട് ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ആ​ശ​യം മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. വെ​റു​തെ സ​മ​യം പാ​ഴാ​ക്കാ​തെ പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ല്ല ഭം​ഗി​യു​ള്ള ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. 2014ൽ ​സ​ഫാ​രി ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ് എ​ന്ന ഒ​രു ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജ് തു​ട​ങ്ങി. പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഫോ​ട്ടോ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് 100 പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 236 ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ചെ​യ്‌​ത് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ്‌ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സി​ന് അ​ർ​ഹ​യാ​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 20ഓ​ളം എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​യ്ത എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2019ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഷോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ ബെ​സ്റ്റ് എ​ക്സി​ബി​സ്റ്റ് ഇ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡി ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​ത്തോ​ടെ ശൈ​ഖ ഫാ​ത്തി​മ ബി​ൻ​ത് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 2021ൽ ​ന​ട​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​വും നേ​ടി. 2016 മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ക്ലാ​സ് എ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ഫാ​ർ​സി, സു​ൽ​ത്താ​ന റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഷ്ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്. Show Full Article

