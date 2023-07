ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ വീടുകളിലൊന്ന്​, ‘വില്ല വാരി’ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ കോടീശ്വരൻ

By വെബ് ഡെസ്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ വീടുകളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന ‘വില്ല വാരി’ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ കോടീശ്വരൻ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീട്​ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ കോടീശ്വരൻ പങ്കജ് ഓസ്വാളും ഭാര്യ രാധിക ഓസ്വാളുമാണ്​ വാങ്ങിയത്​. 200 മില്യൺ ഡോളർ അഥവാ 1649 കോടി രൂപയ്‍ക്കാണ് കച്ചവടം നടന്നത്​. ​

4.3 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലാണ് വീട്​ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനീവയിൽ നിന്ന് 15 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ ഈ വസതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജിൻജിൻസ് എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. കാന്റൺ ഓഫ് വോഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന ബഹുമതിയും വില്ല വാരിക്ക് സ്വന്തമാണ്. ന​ഗരങ്ങളുടെ ബഹളങ്ങളില്ലാത്ത വിദൂരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ആഡംബരവസതിയിലിരുന്നാൽ മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് കണ്ടാസ്വദിക്കാം. മഞ്ഞുമൂടിയ ആൽപ്‌സിന്റെ കാഴ്ചകളും ഇവിടെ നിന്ന്​ കാണാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ വസതികളിൽ ഒന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന വില്ല വാരി അത്തരം വീടുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്​. ഓസ്വാൾ അഗ്രോ മിൽസ്, ഓസ്വാൾ ഗ്രീൻടെക്ക് എന്നിവയെല്ലാം സ്ഥാപിച്ച പരേതനായ അഭയ് കുമാർ ഓസ്വാളിന്റെ മകനാണ് വില്ല വാരി സ്വന്തമാക്കിയ കോടീശ്വരൻ പങ്കജ് ഓസ്വാൾ. 2016 -ൽ പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഓസ്വാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലോബലിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പെട്രോകെമിക്കൽസ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വളനിർമാണം, ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഖനന ബിസിനസ്​ എന്നിവയെല്ലാം ഓസ്വാൾ ഗ്രൂപ്പിന്​ കീഴിലുണ്ട്​.

ഗ്രീക്ക് ഷിപ്പിങ്​ ബിസിനസുകാരനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒനാസിസിന്റെ മകളായ ക്രിസ്റ്റീന ഒനാസിസിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു ഇതിനുമുമ്പ്​ വില്ല വാരി. ഒബ്‌റോയ് രാജ്​ വിലാസ്, ഒബ്‌റോയ് ഉദൈ വിലാസ്, ലീല ഹോട്ടൽസ് തുടങ്ങിയ പ്രൊജക്‌റ്റുകളിലൂടെ പേരുകേട്ട പ്രശസ്ത ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ ജെഫ്രി വിൽ‌ക്‌സ് ആണ്​ വില്ല വാരിയുടെ അകത്തളം അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​.

Indian family buys one of world's most luxurious homes in Switzerland for Rs 1,649 cr: Report