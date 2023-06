ആരും വിശന്നിരിക്കരുത് കൊണ്ടോട്ടി ജി.എം.യു.പി.എസിൽ ഇനി പ്രാതലും

cancel camera_alt കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ജി.​എം.​യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ഭാ​ത ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന ‘പ്രാ​ത​ല്‍’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ള്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ഭാ​ത ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ‘പ്രാ​ത​ല്‍’ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ജി.​എം.​യു.​പി സ്‌​കൂ​ള്‍. അ​തി​രാ​വി​ലെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ലും പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് നേ​ര​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ളി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ലും പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റ​ഞ്ഞാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​തെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പി.​ടി.​എ​യു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കെ​ല്ലാം ഉ​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു പു​റ​മെ പ്രാ​ത​ലും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ താ​ഹി​റ ഹ​മീ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പി​ക വി.​പി. ജു​വൈ​രി​യ, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പു​തി​യ​റ​ക്ക​ല്‍ സ​ലീം, എ​സ്.​എം.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഷ​മീ​ര്‍, ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് എം.​ഡി ശി​ഹാ​ബ്, ടി.​വി. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, പി. ​മു​ന്നാ​സ്, ക​രീം, മു​ജീ​ബ്, വാ​ണി​ശ്രീ, മൈ​മൂ​ന എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

No one should go hungry, Kondotti GMUPS now serves breakfast