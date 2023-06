By വെബ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തേയും മികച്ച ട്വന്‍റി20 ക്രിക്കറ്റ്​ കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ്​ സുരേഷ്​ റെയ്​ന. ഐ.പി.എല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്​സിനായി കളിച്ചിരുന്ന റെയ്​ന നിരവധി മാച്ച്​ വിന്നിങ്​ ഇന്നിങ്​സുകളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന്​ വിരമിച്ചശേഷം പുതിയ സംരഭത്തിലേക്ക്​ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്​ റെയ്​ന. ഇത്തവണ റെസ്റ്റോറന്‍റ്​ ബിസിനസാണ്​ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്​. ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ആരംഭിച്ച് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സ് സംരംഭമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്​ ഈ യു.പിക്കാരൻ. ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ് റെയ്​ന ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണശാല തുറന്നത്​. ‘​റെയ്​ന’ എന്നുതന്നെയാണ്​ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്‍റിന് പേര്​ നൽകിയിരിക്കുന്നത്​.​ ഇന്ത്യൻ രുചികൾ ജനപ്രിയമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ ഭക്ഷണശാല തുറന്നിരിക്കുന്നത്​. പുതിയ വാർത്ത റെയ്​ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്​. ‘മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധത്തിലുള്ള ഒരു രുചി വിസ്​ഫോടനത്തിന്​ തയ്യാറെടുക്കൂ. ആംസ്റ്റർഡാമിലെ റെയ്‌ന ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ തികച്ചും ആഹ്ലാദഭരിതനാണ്’-റെയ്​ന ഫേസ്​ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. പുതിയ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന റെയ്‌നയ്‌ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് നിന്ന് നിരവധി പേരാണ് ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്. ‘അഭിനന്ദനങ്ങൾ സഹോദരാ. ഞാൻ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നു’-മുൻ ഇന്ത്യൻ സഹതാരം ഹർഭജൻ സിങ്​ എഴുതി. സിഎസ്‌കെ കാലത്ത് റെയ്‌നയ്‌ക്കൊപ്പം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പങ്കിട്ട ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ, ‘അഭിനന്ദനങ്ങൾ സഹോദരാ’ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്​. Show Full Article

‘Cricket to Culinary’, Suresh Raina Takes Up a New Adventure in Second Innings