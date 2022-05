ഗായകൻ കെ.കെ (കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത്) അന്തരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊൽക്കത്ത: മലയാളിയായ ബോളിവുഡ് ഗായകൻ കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത് എന്ന കെ.കെ (53) അന്തരിച്ചു. കൊൽകത്തയിൽ സംഗീത പരിപാടിക്കിടെയാണ് അന്ത്യം. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം. കോൽക്കത്തയിലെ നസറുൽ മഞ്ചിൽ നടത്തിയ സംഗീതപരിപാടിക്കിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിയ കെ.കെ അവിടെ വെച്ച് കുഴഞ്ഞുവീണു. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലായി 700 ലേറെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹം ദിൽ ദേ ചുകേ സനം എന്ന ചിത്രത്തിലെ തടപ്പ് തടപ്പ്, തമിഴ് ഗാനം "അപാഡി പോഡു", ദേവദാസിലെ "ഡോലാ രേ ഡോല, വോ ലംഹേയിലെ "ക്യാ മുജെ പ്യാർ ഹേ" എന്നിവ കെകെയുടെ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളാണ്. ഓം ശാന്തി ഓമിലെ 'ആങ്കോൻ മേ തേരി", ബച്ച്‌ന ഏ ഹസീനോയിലെ "ഖുദാ ജാനേ", ആഷിഖി 2 ലെ "പിയാ ആയേ നാ" എന്നീ ഗാനങ്ങളും ആസ്വാദകർ ഏറ്റെടുത്തവയാണ്. ബാല്യകാല സഖിയായ ജ്യോതി കൃഷ്ണയാണ് ഭാര്യ. മകൻ നകുൽ കൃഷ്ണ കെ.കെയുടെ പുതിയ ആൽബമായ 'ഹംസഫറി'ൽ ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1999 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ആൽബമായ 'പൽ' വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു. ഈ ആൽബത്തിന് മികച്ച സോളോ അൽബത്തിനുള്ള സ്റ്റാർ സ്ക്രീൻ അവാർഡ്‌ ലഭിച്ച്ട്ടുണ്ട്. ഗായകനായിരുന്ന കിഷോർ കുമാർ, സംഗീത സംവിധായകൻ ആർ. ഡി. ബർമൻ എന്നിവർ കെകെയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്കിൽ ജാക്സൻ, ബില്ലി ജോൾ, ബ്രയാൻ ആഡംസ് എന്നീ ഹോളിവുഡ് ഗായകരാണ് കെകെയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗായകർ. തൃശൂർ വേരുകളുള്ള മലയാളി ദമ്പതികളായ സി.എസ് നായരുടേയും കനകവല്ലിയുടേയും മകനായി ഡൽഹിയിലാണ് കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത് ജനിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ മൗണ്ട് സെന്റ്‌ മേരീസ് സ്കൂളിലാണ് പഠനം.1999 ക്രിക്കറ്റ്‌ വേൾഡ് കപ്പിന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ "ജോഷ്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യ" എന്ന ഗാനം പാടിയതും കെ.കെയാണ്. Show Full Article

