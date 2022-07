രോഗിയുടെ ചിത്രത്തിൽ എന്റെ തല ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് വാർത്ത കൊടുത്തു- വിക്രം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ ആസ്വദിച്ചെന്ന് ചിയാൻ വിക്രം. തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ കോബ്രയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ നെഞ്ചുവേദനയെ കുറിച്ചും തുടർന്ന് പ്രചരിച്ച വാർത്തകളെപ്പറ്റിയും നടൻ പറഞ്ഞത്. 'ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലുമായി നിരവധി വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ചിലർ സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ചിത്രത്തിൽ എന്റെ തല ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് വരെ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ക്രിയേറ്റീവായിരുന്നു'-തമാശ രൂപേണ വിക്രം പറഞ്ഞു.

ആഗസ്റ്റ് 11നാണ് കോബ്ര തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. കെജിഎഫ് താരം ശ്രീനിഥി ഷെട്ടിയാണ് നായിക. മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇർഫാൻ പത്താൻ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. റോഷൻ മാത്യൂ, സർജാനോ ഖാലീദ്, മിയ, കനിഹ, പദ്മപ്രിയ, മാമുക്കോയ, ബാബു ആന്റണി തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് താരങ്ങൾ. Show Full Article

