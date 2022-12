വിജയ് ആണോ അജിത്താണോ മികച്ച നടൻ; തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി തൃഷ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് വിജയ്ക്കാണോ അജിത്തിനാണോ തമിഴ്നാട്ടിൽ താരമൂല്യം കൂടുതൽ എന്നുളള ചർച്ച വർഷങ്ങളായി ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിജയ് ചിത്രമായ വാരിസിന് കൂടുതൽ സ്ക്രീനുകൾ നൽകണമെന്ന് നിർമാതാവ് ദിൽ രാജു പറഞ്ഞതോടെ ആരാധകർക്കിടയിൽ താരമൂല്യം വീണ്ടും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി തൃഷ കൃഷ്ണ. ഒരു കാഴ്ചക്കാരി എന്ന നിലയിലാണ് ഇരുവരുടേയും ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും രണ്ടു പേരും മികച്ച താരങ്ങളാണെന്നും തൃഷ പറഞ്ഞു.' ഞാന്‍ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പെ ഇവർ താരങ്ങളാണ്. പ്രേക്ഷക എന്ന നിലയിലാണ് ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് പേരും വലിയ താരങ്ങളാണ്. അവസാന ചിത്രമാണ് ഇത്തരം വിധിയെഴുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനം. അവസാന ചിത്രം വിജയമാണെങ്കില്‍ അയാളാണ് നമ്പര്‍ വണ്‍. അല്ലെങ്കില്‍ ആ സ്ഥാനം മറ്റൊരാള്‍ക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കും വ്യക്തിപരമായി ഇത്തരം കണക്കുകളുടെ കളിയില്‍ താൽപര്യമില്ല- തൃഷ പറഞ്ഞു. ജനുവരി 12 നാണ് വാരിസ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. തമിഴിന് പുറമേ തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. പ്രകാശ് രാജും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെക്കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാകും 'വാരിസ്'. പ്രഭു, എസ്.ജെ സൂര്യ, ജയസുധ, സംഗീത, സംയുക്ത, ഷാം, ശരത്കുമാർ, ഖുശ്ബു, ശ്രീകാന്ത്, സംഗീത കൃഷ്, യോഗി ബാബു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ. ജനുവരി 11നാണ് അജിത് ചിത്രം തുനിവ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ജു വാര്യർ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനവേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. Show Full Article

Trisha reacts to claims of Vijay being bigger star than Ajith in Tamil Nadu