cancel By എന്‍റർടെയിൻമെന്‍റ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ഈ വർഷത്തെ ഓസ്‌കാർ ലോകമെമ്പാടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയത് ചടങ്ങിൽ നടന്ന ഒരു അടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. തത്സമയ ചടങ്ങിനിടെ പ്രമുഖ നടൻ വിൽ സ്മിത്ത് പ്രശസ്ത അവതാരകൻ ക്രിസ് റോക്കിനെ സ്റ്റേജിൽ കയറി കരണത്ത് അടിച്ചത് സംബന്ധിച്ചാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. വിൽ സ്മിത്തിന്റെ ഭാര്യ ജെയ്ഡ പിങ്കറ്റ് സ്മിത്തിന്റെ മുടി കൊഴിയൽ അസുഖം സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ് തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. അക്കാദമി അവാർഡ് വേദിയിൽ ക്രിസ് റോക്കിനെ വിൽ സ്മിത്ത് അടിച്ചതിന് ശേഷം ജെയ്ഡ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവതാരകന്റെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ തമാശ കേട്ട് ദുഃഖം ഉള്ളിലൊതുക്കി ചിരിക്കുന്ന ജെയ്ഡയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ക്രിസ് റോക്കിനെ വേദിയിൽ കയറി തല്ലിയ ശേഷം തിരികെയെത്തി തനിക്ക് അനുവദിച്ച സീറ്റിൽ ഇരുന്ന ശേഷം വിൽ സ്മിത്ത് അവതാരകന് നേരെ ശകാരം തുടർന്നിരുന്നു. ഈ സമയത്തെല്ലാം ജെയ്ഡ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അടി കൊടുത്ത ശേഷം സ്മിത്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ ജെയ്ഡ ചിരിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. സദസിലുണ്ടായിരുന്ന ആരോ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. Show Full Article

